Voci inglesi: Hazard ha detto sì allo scambio con Morata. Contratto alla Bale e alla CR7 per lui…

Eden Hazard e Alvaro Morata, giocatori i cui destini presto potrebbero incrociarsi. Secondo quanto riportato da “Don Balon” infatti, Real Madrid e Chelsea sarebbero pronti a sconvolgere il calciomercato estivo con una super trattativa che porterebbe il belga in Spagna e l’ex Juve a Londra, oltre che diversi milioni nelle casse del club inglese. Lo stesso Hazard avrebbe già dato il proprio benestare al trasferimento in Liga e ad aspettarlo in quel di Madrid ci sarebbe un contratto alla Bale e alla CR7. Sempre secondo “Don Balon”, il Real sarebbe inoltre disposto a cedere James Rodríguez al Manchester United per fare cassa e ricavare così qualche milione utile da impiegare poi nel super scambio Morata-Hazard.