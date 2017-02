Dalla Spagna: la Cina ha chiamato Giovinco ma la Formica atomica ama la MLS

La Cina ha chiamato anche Giovinco ma la Formica atomica ha risposto picche. Leader indiscusso del suo Toronto in MLS, Giovinco ama il calcio in salsa Usa e nemmeno il richiamo cinese ha fatto pensare l’ex Juve. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, il Beijing Guoan avrebbe inviato un’offerta a Giovinco il quale avrebbe deciso di rispedirla subito al mittente, preferendo continuare la sua esperienza oltreoceano. Giovinco a Toronto percepisce uno stipendio da 10 milioni annui e la sua volontà è quella di ripagare la fiducia che la franchigia americana gli ha dimostrato rimanendo ancora a lungo in Canada per portare il suo team al successo. La Cina può attendere.