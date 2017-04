West Ham, panchina in Bilic…o

Slaven Bilic rischia l’esonero. Da alcuni giorni la voce di mercato rimbalza in Inghilterra tra i maggiori quotidiani inglesi, i quali sostengono a più riprese che il futuro del tecnico sarebbe lontano dalla panchina del West Ham. A rilanciare ulteriormente tale ipotesi sono i colleghi del Telegraph, secondo i quali l’allenatore croato sarebbe appeso ad un filo. Determinante potrebbe essere il prossimo match degli Hammers, impegnati in casa contro lo Swansea. In caso di sconfitta scatterebbe automaticamente l’esonero.