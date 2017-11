Zaccardo alla conquista di Malta: primo gol per il Campione del mondo. Con lui a segno anche Succi e Criaco

A 36 anni Christian Zaccardo non vuole smettere di stupire. L’esperto difensore ex di Milan e Palermo sta vivendo una seconda giovinezza a Malta, dove oggi, con i suoi Hamrun Spartans ha trovato la prima rete stagionale. Il Campione del mondo è stato autore di uno dei cinque gol con i quali la sua squadra ha travolto i padroni di casa del Lija, salendo al settimo posto in classifica. Nella cinquina rifilata agli ultimi in classifica, anche i timbri di Davide Succi, storico attaccante di B con Cesena e Parma, e Marco Criaco (doppietta), centrocampista ex Cosenza e Bassano. Nello scatto griffato Gazzamercato, il centrale, insieme ai suoi due suoi compagni, gioisce per la bella vittoria. Si parla italiano nello spogliatoio dell’Hamrun Spartans: il trio Zaccardo-Succi-Criaco alla conquista di Malta.