Zaza abbatte il Real Madrid. La rinascita nella Liga dopo il semestre horror a Londra

La rinascita di Simone Zaza. L’attaccante di Metaponto si è lasciato alle spalle gli ultimi mesi deludenti con due gol in quattro giorni. Reti che sono valse 6 punti in classifica al Valencia, tiratosi così fuori dalle zona calde della classifica. Nella Liga Simone ha ritrovato la via del gol e il sorriso dopo le tante panchine con il West Ham. Lo zero alla voce marcature con gli Hammers fa ormai parte del passato. Così come il mancato riscatto da parte di Bilic e il ritorno alla Juve per essere girato in Spagna. Domenica il gol al Bilbao ha suggellato il 2-0 valenciano. Stasera con una prodezza balistica da cineteca ha lanciato la sua squadra al trionfo contro i campioni del mondo in carica del Real. Zaza è tornato e dopo aver conquistato la Liga punta a riprendersi la nazionale. Ventura è avvisato…