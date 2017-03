Banega show: l’argentino si prende l’Inter. Quei no alla Cina…

Ever Banega si prende l’Inter. Tre gol, un assist e lo zampino sul momentaneo 1-0 di Icardi. Prestazione magistrale dell’argentino che ha trascinato la squadra di Pioli al clamoroso 7-1 nei confronti dell’Atalanta. Dopo la scintillante gara di Cagliari (prodezza su punizione e assist per Perisic) l’ex Siviglia si è ripetuto su livelli d’eccellenza. Sembra passato un secolo dallo scorso gennaio, quando Banega era tra i possibili partenti. Dalla Cina erano pronti a offerte shock per portarlo nella Super League. Il Tianjin di Cannavaro era disposto a versare 25 milioni all’Inter, mentre l’Hebei Fortune aveva offerto un triennale da 12 milioni netti a stagione al regista argentino. Banega ha rifiutato, sicuro di riuscire a imporsi nella Milano nerazzurra. Una scelta vincente e Pioli ora sentitamente ringrazia…