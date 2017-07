Benevento, a breve l’ufficialità per Kishna

Dopo Cataldi, il Benevento è pronto ad accogliere un altro ex Lazio: Ricardo Kishna arriverà in prestito con diritto di riscatto in Campania. Raggiunto l’accordo tra i due club. Per l’attacco resta viva la suggestione Pavoletti, l’attaccante che non ha ingrato con il Napoli potrebbe vestire giallorosso. Sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Udinese, ma solo nelle prossime settimane si capirà la fattibilità dell’operazione.