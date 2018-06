Buffon 2.0. crescono: Audero blinda la porta del Venezia e punta la A. Inzaghi lo vuole con sè a Bologna

Raccontano gli amici di infanzia che Pacquiao, come è stato soprannominato dai compagni di squadra del Venezia per la somiglianza nei tratti somatici al pugile e politico filippino, se la cavasse bene anche con il pallone tra i piedi. Esterno offensivo nei pulcini del suo paese, Curmiana, a circa venti chilometri da Torino. Una vita fa. Oggi Emil Audero brilla tra i pali e a Venezia sperano possa raggiungere, sabato sera contro il Perugia, il suo quindicesimo cleen sheet stagionale. Mantenere la sua porta, per l’ennesima volta, inviolata vorrebbe dire semifinale playoff per i lagunari. Un passo avanti importante verso quella Serie A, che – comunque vadano gli spareggi promozione – resta nel destino del giovane portiere italo-indonesiano.

BIANCONERO In quarta elementare finisce, quasi per caso, in porta e sviluppa il suo talento tra i pali all’Accedemia portieri di Marco Roccati. La stoffa c’è e quel bambino dagli occhi a mandorla all’età di 11 anni vola alla Juventus, dove percorre tutta la trafila del settore giovanile. Nove anni coronati con il debutto da titolare in Serie A, lo scorso 30 maggio, contro il Bologna al Dall’Ara. E proprio la formazione emiliana potrebbe diventare in estate la sua nuova squadra. In rossoblù ritroverebbe anche mister Pippo Inzaghi (in pole per rimpiazzare Donadoni sotto le Due Torri), suo grande estimatore tanto da “corteggiarlo” telefonicamente per giorni interi di questi tempi un anno fa, pur di averlo a Venezia. Missione compiuta e, visto come è andata l’annata, tutti felici. Bologna ma non solo: il classe 1997 piace anche ad altre società della massima serie. Genoa e Parma hanno già chiesto informazioni al duo Marotta-Paratici, che potrebbero utilizzare Audero come pedina di scambio per arrivare a qualche obiettivo di alto livello (Perin) o per realizzare una ricca plusvalenza. In entrambi i casi a Torino appaiono comunque intenzionati (in caso di cessione a titolo definitivo) a inserire un diritto di riacquisto. In modo da non perdere totalmente il controllo del suo cartellino. La Juve, infatti, crede molto nelle potenzialità del numero uno dell’under 21, che nel giro di un paio di anni potrebbe essere pronto per tornare in bianconero da protagonista. Cresciuto con il mito di Buffon, proprio Gigi è stato il suo mentore nelle scorse stagioni, quando Emil era il terzo portiere della squadra di Allegri. Negli spogliatoi di Vinovo è nata una grande amicizia anche con Alvaro Morata e Paulo Dybala, che alla fine di ogni allenamento si divertivano a bombardarlo di tiri. Feeling speciale anche con Paul Pogba che provava a sorprenderlo con i suoi scherzi. Con l’italo-indonesiano pronto, però, a respingere tutti gli assalti. Insuperabile, non solo tra i pali.

INDONESIA-NO Nato a Mataram da padre indonesiano (Edy Mulyadi) e mamma italiana (Antonella), Audero si sente italiano al cento per cento. Tanto da aver declinato, nei mesi scorsi, le avance della nazionale indonesiana. Il suo futuro sarà a tinte azzurre. C’è la porta dell’under 21 da difendere. Di Biagio non l’ha chiamato nelle ultime due amichevoli contro Portogallo e Francia soltanto per non distoglierlo dai playoff. Il presente si chiama, infatti, Venezia, con l’obiettivo di arrivare dritti in A. Emil ci crede e si carica ascoltando a tutto volume Guns N’ Roses e Metallica. Audero vuole mantenere blindata la propria porta, disinnescando tutti gli attaccanti avversari. La Serie A lo aspetta.