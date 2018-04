Butic, il nuovo Belotti strega il Toro: da scarto dell’Inter a protagonista contro il Milan

Karlo Butic lascia il segno nella finale di Coppa Italia Primavera contro il Milan. Suo il primo gol che regala alla formazione granata una vittoria di straordinario peso in vista del ritorno. Prelevato dall’Inter a parametro zero, il baby-bomber non è riuscito a ritagliarsi un ruolo nella cantera nerazzurra (solo un exploit lampo nel Torneo di Viareggio), ma con il Toro ha finalmente trovato la sua giusta dimensione.

IL PROSPETTO – Classe 1998 l’attaccante croato non sta deludendo le aspettative riposte dal club di Cairo. Una media gol invidiabile (13 reti in campionato e 7 reti in Coppa) che lo posizionano dietro ad un altro grande centravanti di ottime prospettive: Barrow dell’Atalanta. Prima del suo approdo nel Belpaese Karlo si è dovuto fare le ossa nella serie B croata con la formazione dello Zadar, squadra che curiosamente ha allevato diversi profili di spessore come ad esempio Luka Modric, centrocampista del Real Madrid. Dopo il mancato adattamento ad Interello Butic ottiene l’interessamento del Torino, che ripone in lui la massima fiducia viste le sue caratteristiche. Mihajlovic stravedeva per lui, tanto che il giocatore poteva tranquillamente effettuare il salto di categoria, ma alla fine i granata hanno preferito farlo fiorire senza pressioni nel loro vivaio. La rete siglata con il Milan è senza dubbio un altro tassello fondamentale per la sua crescita, ormai quasi completa vista la vena realizzativa sempre in crescendo. Il Toro sorride, felice di aver trovato una pepita d’oro per gli anni che verranno. C’è chi lo paragona a Belotti, e vedendo il suo score è un accostamento che ci sta tutto.