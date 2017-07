Cagliari, accordo con la Juve per lo scambio Romagna- Del Fabro

Il d.s. del Cagliari Giovanni Rossi, ha trovato l’accordo con la Juventus per lo scambio Romagna- Del Fabro. Lo scambio avverrà con un conguaglio di 3 milioni in favore dei bianconeri, Romagna è pronto a trasferirsi in Sardegna per firmare un contratto quinquennale. Per quanto riguarda le uscite invece, si sta cercando di risolvere il contratto di Isla, il terzino è a un passo dal Fenerbahçe.