Calciomercato- La top 10 dei trasferimenti più costosi

I numeri di luglio non fanno quasi mai notizia, eppure quando sono passati circa due mesi dall’inizio del calciomercato è utile fare un punto su quelle che sono le trattative andate in porto e quelle che ancora devono essere concluse. Il Milan in Italia ha monopolizzato l’attenzione sui dieci colpi messi a segno, ma in realtà non è la squadra che ha speso di più, per chiarimenti chiedere a City e United che stanno abbattendo a suon di milioni tutti i record dei trasferimenti. Ma alla chiusura del mercato manca ancora molto e si potrebbe assistere al passaggio a Parigi di Neymar, per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 222 milioni, anche qui, tutti i record di prezzo verrebbero infranti. Rimanendo in Inghilterra, il Liverpool sembra ad un passo dal versare più di 80 milioni nelle casse del Lipsia per il centrocampista Naby Keita, il pupillo di Sabatini sembra destinato a giocare ad Anfield per cifre mostruose.

In attesa del 31 agosto, ecco la classifica dei 10 colpi più costosi messi a segno finora (n.b. sono inseriti solo trasferimenti a titolo definitivo, prezzi comprensivi di bonus):

10) Bakayoko – Chelsea, 40 milioni

9) Tolisso – Bayern Monaco, 41.5 milioni

8) Salah – Liverpool, 42 milioni

8) Bonucci – Milan, 42 milioni

6) Bernardo Silva – Manchester City, 50 milioni

5) Walker – Manchester City, 51 milioni

4) Lacazette – Arsenal, 53 milioni

3) Mendy – Manchester City, 57.5 milioni

2) Morata – Chelsea, 65 milioni

1) Lukaku – Manchester United, 84.5 milioni