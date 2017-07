Cambia la sede delle trattative del calciomercato 2017/2018 per la sessione finale di agosto. L’Adise (Associazione dei direttori sportivi presieduta da Beppe Marotta, vicepresidente Claudio Molinari) ha trovato accordo con l’Hotel Melià in via Masaccio ( zona San Siro). Si svolgerà dunque in quella sede la sessione finale che si concluderà il 31 agosto prossimo. Arrivederci dopo un solo anno allo Starhotels di Rogoredo che aveva sostituito a sua volta l’Ata.