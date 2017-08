Calciomercato Torino: Kishna è vicino

Il Torino ha preso in prestito l’attaccante classe 2000 del Genoa, Bianchi. Il diritto di riscatto è fissato a 4 milioni mentre il contro riscatto a 5. In giornata ci sarà un incontro con Raiola per la trattativa che dovrebbe portare a Torino Kishna, manca ancora qualcosa per la fumata bianca ma la trattativa procede. Per la fascia piace Lazovic del Genoa, mentre a centrocampo sono previsti nuovi contatti con il Birmingham per il passaggio di Acquah in Inghilterra per 8 milioni. In entrata di studia la situazione legata a Donsah.