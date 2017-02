C’è chi dice no: Antonio Cassano rifiuta quattro club

C’è chi dice no. La celebre canzone di Vasco Rossi riassume, sotto forma di colonna sonora, le decisioni di Antonio Cassano. Il fantasista barese è uno degli svincolati di lusso e ha declinato numerosi club. Nelle ultime settimane sono stati respinti Pescara e Palermo (i siciliani già a gennaio), oltre a Latina, Ternana ed Entella. Quest’ultima era tornata alla carica sabato sera con una duplice offerta: contratto da calciatore sino al 2018, al quale si sommava un contratto da dirigente. Niente da fare: Cassano dice no e aspetta una Serie A per l’estate…