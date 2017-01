Ciao Pato: il Villareal lo scarica dopo solo sei mesi e pensa alla cessione in Cina

Sembrava l’anno della rinascita, invece per Alexandre Pato non c’è pace. L’ex-crack del Milan dopo il prestito nella passata stagione al Chelsea e l’acquisto di questa estate, da parte del Villareal per 3 milioni di euro, sarebbe già sulla graticola. Il “Sottomarino Giallo”, nella voce dell’allenatore Fran Escribá, avrebbe infatti lamentato lo scarso rendimento del brasiliano, decisamente al di sotto delle aspettative, e starebbe già vagliando le prime offerte pervenute: su di lui il Galatasaray potrebbe farci un pensierino, in caso di partenza di Podolski, ma occhio alla Cina, che con i suoi milioni potrebbe convincerlo.