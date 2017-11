Cittadella, primo gol in B per Varnier. Inter e Atalanta lo seguono

Marco Varnier continua a brillare. Il centrale del Cittadella è uno dei giovani emergenti della Serie B e ha già conquistato la convocazione in under 21. Oggi contro la Salernitana ha realizzato il suo primo gol in B. Punto fermo della retroguardia di Venturato, il centrale classe 1998 non vuole smettere di stupire e piace a diversi club di A. In particolare oggi e nelle ultime gare è stato osservato da scout di Inter e Atalanta. Il futuro di Varnier potrebbe essere a tinte nerazzurre…