Crotone, Ajeti in pugno

Molti movimenti in casa Crotone, i calabresi sono molto vicini al difensore del Torino Ajeti. Avanza anche la trattative per Filip Mladenovic dello Standard Liegi, il 25enne nazionale serbo potrebbe arrivare in Serie A. Tutto fatto invece per il ritorno di Trotta dal Sassuolo, c’è l’accordo con il giocatore ed il club, mancano solo le firme. Sempre per l’attacco il nome è quello di Gonzalo Bueno del Kuban, accostato qualche estate fa alla Roma è un’idea della dirigenza calabrese. Per quanto riguarda il centrocampo invece, continua il pressing su Izco, svincolato e Crisetig del Bologna.