Crotone, fatta per Trotta. Obiettivo Crisetig

Dopo il ritorno di Budimir, il Crotone abbraccia un altro attaccante: è fatta per Trotta che firmerà oggi per i calabresi. Per il centrocampo sono diverse le alternative: Crisetig del Bologna prende tempo, mentre entra nel vivo il duello con la Spal per Chochev, ma soprattutto per Grassi. Quest’ultimo, dopo l’Europeo Under 21 disputato con la Nazionale è in ritiro con il Napoli e i ferraresi giovedì incontreranno la dirigenza partenopea per compiere il sorpasso sul Crotone. Per l’attacco si avvicina Gonzalo Bueno del Kuban, il 24 attaccante uruguaiano accostato qualche anno fa alla Roma potrebbe rinforzare il reparto offensivo della squadra guidata da Nicola. Intanto in tema rinnovi è arrivata la firma del portiere Festa che sarà rossoblù fino al 2020.