Dal Brasile: il City sfida la Roma per Lucas Halter

Duello City-Roma per il nuovo Thiago Silva. Secondo quanto riferito dai colleghi britannici del Mirror, il Manchester City starebbe osservando con cura un giovane talento brasiliano per rinforzare la difesa in ottica futura. L’attenzione del club inglese sarebbe rivolta verso l’Atletico Paranaense: nel mirino di Guardiola c’è infatti il difensore centrale Lucas Halter, classe 2000 dal gran fisico e già nel giro delle Nazionali verdeoro. Sulle tracce di Halter, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, ci sarebbero da tempo anche la Roma e l’Atletico Madrid. Ma presto i Citizens potrebbero passare all’azione per anticipare la concorrenza.