Dal miliardo di CR7 e Bale ai 100 mln di Belotti…ecco le clausole rescissorie più folli d’Europa

Ancora poche ore e il passaggio di Neymar dal Barcellona al Psg si appresta a diventare il trasferimento più costoso della storia del calcio. In Francia sono in fibrillazione per l’arrivo dell’asso brasiliano mentre in Catalogna si preparano ad incassare un assegno da 222 milioni di euro mai introitati prima da nessun altro club. Se la scorsa estate il passaggio di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United per 105 milioni appariva come una nuova vetta difficile da oltrepassare nel breve periodo, i 222 milioni che il Psg sta per investire su Neymar si apprestano a ridisegnare il panorama del calciomercato mondiale un’altra volta, dando inizio all’era del “nulla è mai troppo caro”!

Negli ultimi anni diversi sono stati i club che hanno deciso di blindare i propri campioni con clausole rescissorie dalle cifre astronomiche, soprattutto in Spagna e Portogallo, dove tale pratica è diventata una vera e propria linea guida da seguire. In Inghilterra, Francia e Germania oggigiorno non è invece così usuale trovare top players protetti da clausole rescissorie mentre in Italia tali postille hanno iniziato a comparire sempre con maggior frequenza nei contratti dei calciatori, specialmente dalla parti di Napoli.

SPAGNA A dominare la classifica delle clausole rescissorie più folli del pianeta sono ovviamente i campioni di Barcellona e Real Madrid. A guardare tutti dall’alto al basso è la coppia madridista formata da Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, entrambi blindati da Florentino Perez da una clausola da 1 MILIARDO (si avete capito bene, quasi 5 Neymar)! In casa Barca a farla da padrone è invece la Pulga Leo Messi, fresco di rinnovo con i Blaugrana e protetto da una clausola da 300 milioni di euro (poco meno di un terzo di un Bale o di un CR7). A seguire spuntano i nomi proprio di Neymar, con i suoi famosi 222 milioni, e di Luis Suarez, 200 milioni di clausola per lui. Altri esponenti di spicco a rappresentanza della Liga sono i due Colchoneros Griezmann e Saul, blindati rispettivamente da 100 e 150 milioni di euro di clausola. A far discutere nelle ultime settimane ci ha pensato però ancora una volta il Real Madrid che, secondo Marca, avrebbe posto una clausola da 500 milioni sul nuovo acquisto Dani Ceballos (al Betis la sua clausola era 15 milioni).

ITALIA & PORTOGALLO Passando all’Italia troviamo il capitano dell’Inter Mauro Icardi in testa alla classifica, grazie ai suoi 110 milioni, seguito a ruota dal Gallo Belotti e dai suoi 100 famosissimi milioni di clausola per l’estero. Appena sotto gli azzurri Zielinski, Rog e Maksimovic, “chiusi” al Napoli rispettivamente da clausole di 65, 60 e 55 milioni. A rappresentanza della Roma compare l’olandese Strootman con i suoi 45 milioni. Il neo-milanista Andre Silva, pagato dai rossoneri 38 milioni di euro, ci permette invece di spostarci in Portogallo, dove da anni le clausole sono spesso fissate ma quasi mai onorate. Il n.9 del Milan al Porto era stato infatti protetto da una clausola da 60 milioni (non fatta fruttare anche per problemi di Fair Play Finanziario), analogamente a quanto fatto per l’ex compagno di squadra Danilo Pereira, anche lui “bloccato” dai Dragoes con 60 milioni di clausola. A costare 60 milioni è anche l’esterno dello Sporting Lisbona Gelson Martins, mentre l’ex Inter Schelotto “si è dovuto accontentare” di una clausola da 45 milioni (sempre allo Sporting).