Giovanni Simeone al Real Madrid? Per ora è solo un’idea o meglio una suggestione, ma in futuro chissà. Zizou Zidane – secondo quanto riportato dai colleghi francesi de Le10sport – sta seguendo per il futuro il Cholito. 13 gol e tanta voglia di stupire: il numero nove della Fiorentina vale già 30 milioni e nel giro di un paio d’anni potrebbe compiere il grande salto.