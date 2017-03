Dalla Francia, Lloris giura fedeltá a Pochettino: “il mio futuro è legato al suo”. L’Inter è in agguato.

Hugo Lloris (uno dei migliori portieri in circolazione, titolare nel Tottenham e della nazionale francese) nel 2012 ha deciso di legarsi ai londinesi e, della compagine inglese, è diventato in breve tempo prima titolare inamovibile e poi capitano.

Parlando a Le Figaro, il portiere transalpino ha lasciato intendere come le cose potrebbero cambiare in caso di addio dell’attuale tecnico Spurs Mauricio Pochettino: “Il mio futuro è legato a quello di Mauricio, questo è certo. E’ un allenatore che conta molto per me, il nostro è un rapporto che va oltre il calcio, ormai c’è una vera e propria partnership. La sua presenza rappresenta un elemento importante per me, per quanto mi riguarda è il miglior tecnico del mondo”.

Lloris non garantisce quindi sulla sua permanenza al Tottenham, l’Inter è alla finestra in caso di addio di Samir Handanovic.