Dalla Francia: PSG, Matuidi rifiuta il rinnovo. Occasione Juventus?

Cercato durante tutta la scorsa sessione estiva di mercato dalla Juventus, Blaise Matuidi ha preferito restare a Parigi per giocarsi le sue carte. Ma il futuro del francese potrebbe ora essere lontano dalla Capitale, a causa di un rinnovo contrattuale giudicato non all’altezza. Infatti, secondo i colleghi de Le Parisien, il centrocampista starebbe considerando finita la sua avventura al Parco dei Principi e sarebbe pronto ad incominciare una nuova avventura altrove. Magari proprio a Torino, con il club bianconero che potrebbe sfruttare l’occasione e portarlo in Piemonte il prossimo giugno.