Dalla Spagna: Il Barça scippa Asensio al Real?

La notizia se confermata avrebbe del clamoroso: il Barcellona, visto il muro alzato dal Liverpool per Coutinho, sarebbe pronto a pagare la clausola per Marco Asensio di 80 milioni al Real. Un trasferimento che avrebbe del clamoroso. Il sito sportivo spagnolo “Diario Gol” parla ancora di ipotesi e riporta il virgolettato che uno dei dirigenti blaugrana avrebbe detto alla fine di una riunione di mercato: “E se pagassimo la clausola?”. Asensio, tuttavia, ha iniziato da poco a giocare con continuità nel Real Madrid e potrebbe voler continuare anche solo per un segno di riconoscenza verso il club che lo ha lanciato, anche se a Barcellona potrebbe diventare protagonista assoluto del dopo-Neymar.