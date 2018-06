Dalla Spagna: “Il Barcellona non rinuncia a Pjanic, pronto uno scambio per convincere la Juve”

Si susseguono in Spagna le voci di un possibile approdo di Miralem Pjanic al Barcellona. Secondo il sito sportivo Don Balon, la dirigenza blaugrana starebbe pensando di inserire addirittura due contropartite per far abbassare le pretese della dirigenza bianconera che pretenderebbe 80 milioni per il bosniaco. Si parla di Andrè Gomes e Lucas Digne, il primo è stato cercato la scorsa estate dalla Juve, il secondo ha giocato un anno alla Roma. Entrambi sarebbero finiti fuori dal progetto di Valverde che vorrebbe dunque inserirli per abbassare la richiesta almeno a 50 milioni. Una cifra che sarebbe ritenuta ragionevole per l’importanza del giocatore.