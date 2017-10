Dalla Spagna: Il Barcellona vuole fare shopping in Italia: nel mirino Skriniar e Koulibaly

Il Barcellona guarda in Italia per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il direttore tecnico blaugrana Robert Fernandez ha assistito alla sfida di Bundesliga tra Bayern Monaco e Lipsia per visionare Dayot Upamecano ma il centrale del club della Red Bull non è l’unico tenuto sotto osservazione. I catalani seguono con interesse anche Kalidou Koulibaly del Napoli e Milan Skriniar dell’Inter.