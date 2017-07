Dalla Spagna: Mourinho dice a Bale di non poterlo comprare

“Non posso comprarti perché non parli…” sarebbe questa la frase detta da Josè Mourinho al numero 11 del Real Madrid, Gareth Bale. Il tecnico portoghese, come riportato da As ha atteso e salutato tutti i calciatori del Real nel tunnel che portava al campo, prima della gara della International Champions Cup tra i “Galacticos” e i “Red Devils”. Impossibile che il tecnico si riferisse ad eventuali problemi con la lingua, dato che Bale è gallese. Chissà che non si riferisse al fatto che il gallese non abbia comunicato la sua volontà di andar via al club. Cosa avrà voluto intendere il tecnico dello United con quelle poche parole dette all’orecchio e interpretate da As, forse lo scopriremo solo in futuro.