Dalla Spagna: Neymar vuole Alisson al Real Madrid

Il Real Madrid, dopo la conquista della terza finale di Champions League, potrebbe regalarsi un doppio colpo brasiliano in estate. Secondo il sito spagnolo Don Balon i “Blancos” avrebbero contattato Neymar, il quale avrebbe posto una vera e propria clausola: per vederlo giocare con CR7, serve che il Real compri Alisson. Investitura pesante per il portiere della Roma che sta stupendo tutti alla sua prima “vera” stagione nel calcio europeo. Un’estate di mercato che si preannuncia rovente sull’asse Spagna – Brasile.