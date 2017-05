Sirene iberiche per Daniele Baselli. Il talentuoso centrocampista del Torino vanta estimatori nella Liga spagnola. In particolare la mezzala classe 1992 ha attirato – secondo quanto riportato dai colleghi di AS – l’attenzione dell’Atletico Madrid. Il Cholo per puntellare la mediana dei Colchoneros pensa a Baselli e punta a strapparlo ai granata.