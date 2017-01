Dall’Inghilterra, attente Juve e Napoli: Borussia Dortmund e Manchester United sul giovane talento Dolberg

Undici gol in ventotto partite. Basterebbe questo come bigliettino da visita per un diciannovenne alla prima vera stagione tra i professionisti. Eppure per Kevin Dolberg è soltanto l’inizio. L’attaccante danese dell’Ajax è infatti uno dei talenti in rampa di lancio nel calcio mondiale e secondo il “Mirror” avrebbe attirato su di sè concretamente gli occhi di Borussia Dortmund e Manchester United. I due club si starebbero sfidando, per aggiudicarsi il talento cristallino del classe ’97. Napoli e Juventus, interessante anche loro all’attaccante, rischiano di rimanere a mani vuote.