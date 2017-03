Dall’Inghilterra: Chelsea, 380 mln per il mercato. Verratti primo obiettivo

Marco Verratti sarà con molta probabilità il giocatore più richiesto nella prossima sessione di mercato. Inter e Juventus sono da tempo interessate al giocatore ma a complicare i loro piani, secondo i colleghi del The Sun, potrebbe essere una nuova pretendente che si è recentemente interessata al regista italiano. Il Chelsea, forte dei 380 milioni stanziati per il mercato estivo, parrebbe infatti non temere alcuna concorrenza e, nonostante anche il recente interesse del Barcellona, sarebbe pronto a versare gli 80 milioni necessari per portare il giocatore a Londra. Bianconeri e nerazzurri sono quindi avvisati, Antonio Conte vuole Verratti.