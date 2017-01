Dall’Inghilterra: Chelsea, tutto su Muller se parte Diego Costa

Dall’Inghilterra arrivano nuove voci sul caso Diego Costa. Lo spagnolo, centravanti dei Blues, dopo la sfuriata con Conte e la mancata convocazione per la trasferta di sabato contro il Leicester, sarebbe in procinto di approdare in Cina al Tianjin Quanjian per circa 80 milioni di sterline. In caso di partenza della punta spagnola, Antonio Conte starebbe pensando all’attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller. Per il ventisettenne tedesco, non contento del suo impiego in questa stagione, sarebbero già pronti 75 milioni di sterline.