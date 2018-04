Dall’Inghilterra: derby Mourinho-Guardiola per Jorginho

Si infiamma il mercato intorno a Jorginho. Il regista italo-brasiliano del Napoli fa gola alle big d’Oltremanica. In particolare – secondo quando riportato dai colleghi inglesi del Daily Star – sarebbero in pressing sul numero otto azzurro sia Pep Guaddiola che Josè Mourinho. Entrambi a caccia di un centrocampista con le caratteristiche del classe 1991 per alzare il tasso tecnico delle rispettive mediane. Derby City-United per Jorginho che Aurelio De Laurentiis vuole blindare. Base d’asta 50 milioni di sterline (58 milioni di euro).