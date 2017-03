Dall’Inghilterra: duello Napoli-Southampton per Sakho

Mamadou Sakho, difensore francese del Liverpool attualmente in prestito al Crystal Palace, sembrerebbe essere un obiettivo di mercato di diverse squadre. L’esperto difensore, pagato 17 milioni dal Paris Saint Germain nell’estate del 2013, durante il suo prestito si e’ distinto con ottime prestazioni sul campo che, secondo i colleghi del The Sun, avrebbero ammaliato due club in particolare: Southampton e Napoli. La compagine partenopea avrebbe trovato nel francese il profilo ideale per rinforzare il proprio schieramento difensivo ma la ritrovata condizione di Sakho potrebbe aumentare il costo del suo cartellino, dando vita ad una vera e propria asta di mercato per il giocatore.