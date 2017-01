Dall’Inghilterra, il Tianjin Quanjian dopo i rifiuti di Kalinic e Diego Costa si consola con…Wood del Leeds United

Dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni sul mercato cinese, sempre più in espansione. Dopo i numerosi tentativi a suon di milioni del Tianjin Quanjian per arrivare a Diego Costa del Chelsea e Kalinic della Fiorentina, i cinesi avrebbero ricevuto picche da tutti e due gli attaccanti. Per questo la squadra allenata da Fabio Cannavaro avrebbe pensato di comprare l’attaccante del Leeds United Chris Wood che in Championship, la Serie B inglese, ha segnato 17 reti in questa stagione. Secondo ESPN l’attaccante venticinquenne neozelandese, con trascorsi nel Leicester City, sarebbe il nuovo obbiettivo numero uno.