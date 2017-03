Dall’Inghilterra: Juve e Napoli si sfidano per Toljan. Chelsea e Bayern alla finestra

Juventus e Napoli non saranno solo rivali di campionato ma anche di mercato. Le due big italiane – secondo quanto riportato dai colleghi del The Sun – starebbero entrambe seguendo Jeremy Toljan. Il ventiduenne terzino sinistro dell’Hoffenheim si è messo in mostra durante questa stagione, attirando su di sé anche l’interesse di altre grandi squadre europee come Chelsea e Bayern Monaco. Un’accesa sfida di mercato parrebbe quindi essere imminente, con gli azzurri e i bianconeri speranzosi di esserne protagonisti.