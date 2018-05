Dall’Inghilterra: Mandzukic vuole andare al Manchester United

Il nome di Mario Mandzukic nelle ultime settimane è stato accostato al Manchester United, che starebbe valutando con attenzione alcuni giocatori della Juventus per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Metro, l’attaccante croato è molto attratto dalla possibilità di giocare in Premier League, unico campionato in cui non ha ancora giocato, e spingerà per la cessione allo United chiedendo alla Juventus di essere venduto in estate.