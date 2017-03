Il futuro del mercato: tra fisco e strategie gli agenti attesi a Milano

Domani sarà una giornata importante per il futuro dei procuratori sportivi. Il mercato è in continua evoluzione e crescita e gli agenti non vogliono restare indietro. Così a Milano è previsto un doppio impegno. Alle ore 11 andrà in scena l’Assemblea Nazionale dell’Assoagenti, per parlare di temi di stretta attualità come il pagamento delle commissioni, le norme di comportamento, fino alla collaborazione con l’AIC e la fiscalità.

CONGRESSO Futuro della categoria che verrà discusso anche nel pomeriggio presso l’Hotel Gallia, in occasione del convegno di diritto sportivo organizzato dall’AIACS incentrato sull’attività di procuratore. Qual è il ruolo di un procuratore? Quali i suoi obblighi fiscali? Quali le responsabilità dei club e calciatori in un trasferimento internazionale alla luce delle nuove norma della Fifa? Sono alcune tra le domande a cui risponderanno relatori tra cui avvocati ed esperti del settore. Un’occasione per tutti i procuratori di guardare al presente e futuro del mercato, di cui ricoprono un ruolo di prima importanza.