Ds Bayern allontana l’Inter: “Vidal non si tocca. È fondamentale per noi”

Il Bayern fa muro su Arturo Vidal e Hasan Salihamidzic, ds dei tedeschi, chiude la porta a un suo addio. “I fatti extra-campo di norma non ci interessano – dice l’ex centrocampista bosniaco alla Bild -. Per noi, Arturo resta un giocatore fondamentale. Heynckes lo conosce fin dai tempi del Bayer Leverkusen e sa perfettamente come gestirlo. Sarà quello che gli dirà quando parlerò con lui”. Com’è noto, l’Inter è da tempo sulle tracce dell’ex Juve.