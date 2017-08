Ecco la “Top 11” dei giocatori svincolati: ci sono due italiani e Ibra

L’estate di calciomercato volge al termine e si avvicina a quelli che saranno giorni torridi, mentre c’è chi è ancora a caccia di una sistemazione. Al profumo dell’erba dei campi e alle alture dove le squadre si ritirano in questi periodi, gli svincolati sono quasi costretti ad allenarsi in asettiche palestre nell’attesa di un messaggio o di una chiamata. Tra di loro c’è anche chi ha vinto tanto. L’edizione odierna del sito spagnolo As ne disegna una top 11 di tutto rispetto. Partendo dal portiere c’è Victor Valdes, il portiere ex Barça con tre Champions League in bacheca starebbe aspettando un’offerta europea, dato che il richiamo dalla MLS non manca. La linea di difesa di questa speciale formazione è composta da tre ex del Manchester City: Kolo Tourè, Chico e Bacary Sagna. Il quarto è invece un ex Siviglia ben conosciuto da Monchi: Tremoulinas, l’esterno di difesa sta recuperando da un infortunio, dopodiché sarà arruolabile. A centrocampo, oltre a Samu Garcia, ci sono due vecchie conoscenze del campionato italiano, entrambi hanno giocato nel Milan e sono: Flamini e Aquilani. Il primo ha lasciato il Crystal Palace dopo una stagione tra alti e bassi, il secondo ha trascorso l’ultimo campionato tra Pescara e Sassuolo. Nonostante i reparti appena citati annoverino nomi di tutto rispetto, l’attacco è il punto di forza di questa “squadra”. Reyes, Ibrahimovic e Giuseppe Rossi sono i tre attaccanti. Il trio di attaccanti oltre che dal palmares di tutto rispetto è accomunato anche dai problemi alle ginocchia più o meno gravi che hanno scoraggiato le loro ex squadre a rinnovargli il contratto. Chissà quanti di loro ritroveranno il profumo dell’erbetta del campo già da quest’anno.