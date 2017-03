Favola Spal, il gioiellino Meret nel mirino di Juventus e Napoli

Nonostante la giovane età (20 anni ancora da compiere) vanta già diverse convocazioni in nazionale per gli stage a Coverciano sia durante la gestione Conte che nell’attuale targata Ventura. Non solo Gigio Donnarumma, insomma. Il futuro tra i pali del calcio italiano è decisamente radioso e azzurro. Merito anche di Alex Meret. Il portiere della Spal sta disputando una stagione di alto livello con gli estensi in Serie B. Parate e personalità da veterano che gli sono valse le attenzioni (da tempo) della Juventus che ormai lo segue con costanza da diverse settimane. Anche il Napoli, però, sta monitorando con attenzione le prestazioni dell’estremo difensore di proprietà dell’Udinese che in Friuli valutano già oltre 10 milioni di euro.