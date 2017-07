Fiorentina: Eysseric vicinissimo, Tatarusanu al Nantes

La Fiorentina conta di chiudere nelle prossime ore l’acquisto di Eysseric, l’esterno del Nizza dovrebbe arrivare in viola per circa 4 milioni. A centrocampo piace sempre Ndombelè dell’Amiens, l’offerta sul piatto è di 4 milioni. Capitolo esterno: il preferito resta Politano del Sassuolo, la dirigenza neroverde ieri ha incontrato sia l’agente del giocatore che la Fiorentina. I viola sperano che Squinzi apra alla cessione. Per quanto riguarda le uscite, Tatarusanu ha firmato ieri con Nantes.