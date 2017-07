Genoa, preso Centurion. Idea Palacio

Juric ha il suo nuovo esterno, sarà Centurion proveniente dal San Paolo, per lui visite, firma sul contratto e passaggio a titolo definitivo al Genoa. In mezzo, fatta anche per Thomas Rodriguez del Banfield, cui andranno 500 mila euro. Per la mediana piace Radovanovic del Chievo, ma la dirigenza clivense fa muro, ecco allora l’idea Mandragora dalla Juve, sul giocatore c’è però anche il Verona. Per l’attacco difficile l’operazione Giaccherini col Napoli, resta viva la suggestione Palacio, l’ex Inter è tutt’ora svincolato.