Genoa: si cerca un rinforzo per la difesa, il primo nome è Ranocchia

Il Genoa prova a battere un colpo in difesa. La prima idea è quella di Ranocchia dell’Inter, il difensore però è rimasto affascinato dalla Premier e ci tornerebbe, neanche l’Inter ha ancora dato l’ok al trasferimento in prestito. La virata su Ranocchia è dovuta al fatto che Paletta sia vicino a diventare un giocatore del Torino. Le altre idee sono Zapata e -più defilato- Marrone della Juve. Si complica la pista che porta a Mandragora, la Juve vorrebbe cederlo solo in prestito secco. Offerto l’esterno Gonzalo Bueno del Kuban che però non convince e sul quale c’è anche l’interesse della Samp. L’ultima idea per la retroguardia è Benavidez del Defensor, ma la trattativa potrà iniziare solo nelle prossime settimane.