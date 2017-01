Il Chelsea a Lazio-Atalanta: occhi puntati su Felipe Anderson, de Vrij, Conti e Petagna

Il Chelsea guarda alla Serie A per possibili rinforzi di mercato. Ieri pomeriggio uno scout del club londinese era all’Olimpico per Lazio-Atalanta. Sul taccuino dei Blues diversi nomi. Dallo storico obiettivo Sebastian de Vrij per la difesa al funambolo brasiliano Felipe Anderson come esterno offensivo. Due elementi graditi a Conte e obiettivi concreti per l’estate. Nei radar del Chelsea anche i gioielli atalantini Andrea Conti e Andrea Petagna: due nomi da tenere monitorati in prospettiva futura.