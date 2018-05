Il fratello Thiago consiglia Rafinha: “Se è felice all’Inter, non deve cambiare squadra”

“Rafa è sempre stato la felicità fatta persona, ma è vero che molto, se non tutto, passa dal calcio”. Nel corso di un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo, Thiago Alcantara ha parlato così del fratello Rafinha, che ora ha ritrovato se stesso dopo il brutto infortunio imponendosi a suon di prestazioni con la maglia dell’Inter. “Se giochi e lo fai bene, allora ti senti soddisfatto – ha aggiunto il giocatore del Bayern Monaco -. Lui stava cercando proprio questo, voleva sentirsi importante all’interno di una squadra. Era reduce da un grave infortunio e ha dovuto lottare duramente per essere un giocatore chiave. Se deve restare lì? Deve decidere l’opzione migliore, ma se è felice in un posto non c’è bisogno di cambiarlo”.