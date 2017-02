Il Manchester United al San Paolo per Napoli-Atalanta: fari puntati su Kessié e Hysaj

Gli occhi del Manchester United su Napoli-Atalanta. Uno scout dei Red Devils seguirà al San Paolo la gara di campionato. Fari puntati, manco a dirlo, sul gioiello nerazzurro Franck Kessié. Da mesi l’ivoriano è nei radar di Mourinho, pronto a entrare in azione per straparlo alla folta concorrenza internazionale (Roma in primis e Psg). D’altronde lo stesso centrocampista classe 1996 in settimana ha ammiccato all’Old Trafford svelando di sognare la maglia dello United. Non solo Kessié: gli 007 dello United monitoreranno con attenzione anche il laterale destro Elseid Hysaj del Napoli.