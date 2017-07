Il Monaco vuole chiudere per Lo Faso. Occhio però alla sinergia Inter-Samp…

Stretta finale del Monaco per il talentino Simone Lo Faso. Oggi pomeriggio l’intermediario Federico Pastorello sarà a Montecarlo per discutere la chiusura dell’affare, con il Palermo pronto a incassare circa 6 milioni di euro dalla cessione del classe 1998. Intanto sullo sfondo c’è il binomio Inter-Sampdoria: ieri infatti l’avvocato Romei ha proposto ad Ausilio una possibile operazione in sinergia per arrivare al gioiellino offensivo palermitano. Per questo motivo e onde evitare sorprese il Monaco vuole piazzare L’accelerata decisiva…