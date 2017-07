Il Parma prepara il tris dal Carpi: Gagliolo, Del Gaudio e Bianco

Il Parma prova chiudere un triplo colpo dal Carpi. Contatti in corso tra i due clube emiliani per portare in gialloblù il difensore Riccardo Gagliolo, per il centrocampista Antono Di Gaudio e il centrocampista Raffaele Bianco. Proprio per quest’ultimo incontro ieri pomeriggio a Forte dei Marmi tra l’agente del calciatore e il ds parmense. Si lavoro ad un accordo anche se l’intesa tra Carpi e Parma va ancora perfezionata.