Jorginho-City ci siamo. 55 milioni al Napoli

Ultimo chilometro. Il traguardo è vicino per Napoli e Manchester City che stanno ultimando gli ultimissimi dettagli del passaggio di Jorginho alla corte di Pep Guardiola. Pronti 55 milioni di euro per il club di Aurelio De Laurentiis, mentre il regista Italo-brasiliano firmerà un contratto quinquennale da 4,2 milioni netti all’anno. Domani il vertice per chiudere l’operazione, con Jorginho pronto a volare a Manchester per le possibili visite mediche già tra mercoledì e giovedì.